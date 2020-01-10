ETC新規上路收費現異常　收費站：系統運行不穩

內地自本月1日起，推出新規取消高速公路省界收費站，改為電子收費系統（ETC）自動收費。但近日有多名車主反映，以ETC支付通行費時出現數額異常，收費忽高忽低。北京有關公路收費站職員周三（8日）表示，推出新規後，系統運行不穩定導致通行費收取異常。

車主付先生表示，最近幾天ETC收費總是不正常。在京平吳各莊收費站至東高村收費站，以前一般扣費28元（人民幣，下同，約32港元）左右，惟現時顯示屏不時出現是9.5至33.75元（約11至38.5港元）不等的收費。

在北京高速收費站工作的職員表示，車主所看到的扣費數額是「系統不穩定」而導致。自新規實施後，收費訊息還沒有上傳至相關系統，因此車主查詢不到交易記錄，銀行亦沒有扣費。他續指，現時車道系統升級，會出現很多不穩定的情況，高速收費口計費電子顯示屏的數值並不准確，即使是查詢儲值卡，可能餘額也會隨時發生變化。

交通運輸部表示，各地已經組織技術團隊，加快改進完善。另針對個別車輛收費金額異常與當事人聯繫，調查核實情況及妥善處理，如確屬錯計導致多收費，必須全額退還。