樓盤地板開裂電線外露　發展商：收樓後維修

山東濟南市有業主近日反映，早前花費200多萬元人民幣（約228.3萬港元）購買精裝修房子，惟收樓時發現客廳木地板凹凸裂開、插座電線外露、門框損壞等問題，不符合精裝修標準，要求整改。不過，發展商周一（6日）表示，所有單位已通過政府相關部門驗收，要求業主先收樓及簽署物業服務協議才進行整改。

業主郭小姐指，前年8月在該市歷城區某屋苑購買4房2廳單位，合約寫明收樓日期為上月30日，惟她在上月27日提前收到發展商發出的「交房通知書」，遂於翌日前往收樓。除單位內有插座失靈、門框縫隙過大、用木板塞縫等問題出現，屋苑環境亦非常混亂，之前發展商承諾的廣場噴泉不見影蹤，規劃的園林只有幾塊草坪。

她認為與此前參觀的樣板房裝修標準嚴重不符，當場拒絕收樓，同時發現不少業主亦存在同樣問題，包括牆面凹凸不平、牆體歪斜、門檻石破裂等。她多次與發展商協商，並與其他業主提交聯名訴求信，要求發展商按照樣板房標準整改，業主邀請第三方驗房師鑑定後才正式收樓，延期交付期間則按天數賠償。

發展商事後發信指，屋苑綠化及周邊環境會根據業主的建議整改提升，期限為今年4月15日，而針對屋苑內及圍牆、綠化等問題的承諾期限則是今年3月31日。相關負責人表示，單位的裝修標準、用材用料和品質規格與樣板房一致，重申業主要先簽名收樓，通過公司手續再安排人員上門維修，並承諾從收樓活動結束當日起90個工作天內將有關問題處理。