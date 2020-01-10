太原公安破網售假茅台案　涉值2.1億人民幣

山西省太原市公安局周四（9日）通報偵破一宗特大網絡銷售假茅台酒案，案件涉及30個省份，涉案金額2.1億元人民幣（約2.4億港元）。經核實，案中已發貨假冒飛天茅台酒3556箱，現場依法扣押假茅台酒800多箱。

去年8月中，太原市公安局食藥環偵支隊接到報案，有市民在網上購買8箱飛天茅台酒，經貴州茅台酒股份有限公司（下稱貴州茅台）鑑定為假酒。警方其後成立專案組，輾轉前往湖北武漢、孝感、隨州等地偵查，揭發一個犯罪組織自2018年9月開始，透過手機App插播網頁廣告的形式，對外銷售假冒飛天茅台酒。

警方指出，該組織成員絕大部分成員都有電騙前科，各成員分工明確，從網絡發布虛假信息、供應貨源，到網上銷售、物流運送等各環節運作成熟，整個營銷網絡體系結構龐大。

該組織以限量低價為誘餌在網絡營銷，冒充貴州茅台客服人員與受害人通話，再透過正規物流公司送貨，形成電騙與售假相結合的新型犯罪模式。組織採用人貨分離的方式發貨，物流配送過程利用代收款或貨到付款的方式，一旦消費者存疑立即退貨退款，以逃避公安機關打擊。