公安部下發指導意見　對襲警行為從重處罰

公安部周五（10日）公布與最高法、最高檢聯合印發的《關於依法懲治襲警違法犯罪行為的指導意見》，明確各種襲擊警員行為的刑罰及定義，提到多人襲警、襲擊2名以上警員者，公檢法機關應酌情作進一步從重處罰，不得適用緩刑。警員在休班期間履行職責，仍視為執行職務，若遭受襲擊、恐嚇，此類案件不能等同一般傷人案，須及時和從嚴處理。

指導意見提到，對警員作出撕咬、踢打、抱摔等直接攻擊行為，以及對警用車輛、裝備進行打砸破壞，或間對警員人身攻擊的行為，均屬於暴力襲警，應當適用刑法中襲警從重處罰的規定。對於開車衝撞、拖拽警員，以及搶奪警員槍枝，危害公眾及警員人身安全者，依法適用以危險方法危害公共安全罪、搶劫槍枝罪、故意殺人罪等重罪審理。

對使用兇器、危險品、駕車襲警等手段；造成警員受傷、裝備毀損、造成他人傷亡、公私財產損失、犯罪嫌疑人脫逃、毀滅證據等嚴重後果，酌情從重處罰。教唆、煽動他人實施襲警犯罪行為，或者為襲警者提供作案工具和幫助者，以共同犯罪論處。至於襲警情節輕微或辱罵警員，仍構成違反治安管理行為者，應依法從重給予治安管理處罰。

指導意見同時要求警員嚴格按照程序履職，特別是要規範現場執法，應以法為據、以理服人，妥善化解矛盾，謹慎使用強制措施和武器警械。公安部法制局副局長孫萍指出，與其他執法力量相比，警員更直接地面對違法犯罪分子，遭受暴力侵害的危險程度明顯更高，指導意見體現了對警員依法履行職責的保護。