數十萬家用CCTV遭破解　警赴20省市拘32人

浙江溫州警方近日破獲一宗非法控制家用閉路電視攝影鏡頭案，疑犯涉嫌將攝影鏡頭的帳號密碼、破解工具或拍攝到的私密片段出售牟利。警方先後在20多個省份拘捕32人，查獲已破解帳號數十萬個，初查涉案金額10萬餘元（人民幣，下同，約11.4萬港元）。

警方去年6月在網上巡查時，發現一名周姓男子在QQ等社交平台上，售賣家用攝影鏡頭的破解工具和被控制的鏡頭帳號密碼，另有大量私密短片；由片段的拍攝角度和內容判斷，當事人均在不知情的情況下被拍攝錄製，地點涉及臥室、服裝店、美容院等。

周男交代，最初因好奇加入一個售賣閉路電視攝影鏡頭帳號密碼的QQ群，登錄帳號後即可實時觀看監控畫面，偷窺他人隱私，群內成員更可互相交換帳號訊息；他之後亦建立了QQ群招攬買家，牟取更大利益。據指，裸露的鏡頭或較色情的內容售價10元至20元（約11.4至22.8港元）不等，較隱私的攝影鏡頭帳號密碼則需50元至100元（約57至114港元）。

警方指出，此案屬新型網絡黑客犯罪，不僅嚴重侵犯公民隱私，更可能有敲詐、勒索、損害網絡安全等危害；涉案人員已被採取刑事強制措施。警方續指，被破解的攝影鏡頭均使用初始密碼，提醒市民安裝鏡頭後需盡快修改密碼，且避免在鏡頭放在較隱私的位置。