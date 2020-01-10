內地春運展開　多地首班車凌晨出發

內地周五（10日）揭開為期40天春運的序幕，預計今年全國旅客發送量約達30億人次，鐵路預計旅客發送量則約4.4億人次，內地多個主要城市的火車站周四（9日）已出現等候乘車返鄉的人潮。

今年春運由周五開始直至下月18日，是近8年來最早的春運。春節前一周將是客流高峰，而最高峰將出現在1月21日，返程客流將在1月30日和2月9日出現雙高峰。這段期間，上海虹橋站、廣州南站、成都東站、北京西站、杭州東站、重慶北站、北京南站、深圳北站、南京南站、鄭州東站均為全國「最忙碌」的火車站。

周五凌晨零時30分，由北京開往南通的K4051次列車從北京站準時開出，是北京鐵路局今年春運開出的首班加開列車。擔當這趟列車乘務的天津貨運中心工作人員當日特別替列車精心打扮，在每節車廂貼上「福」字窗花。

在深圳西站，K4286次列車亦於凌晨零時53分準時駛離月台，開往四川平昌。據了解，這趟深圳出發的春節首班列車上，共載有1500多名乘客。至於廣州春節首班列車K6630次廣州開往湖南衡陽的列車，也於凌晨零時12分開出，車上乘客共1822人。

除鐡路運輸外，今年春節道路客運預計有24.3億人次、民航7900萬人次、水運4500萬人次。在周四（9日）跨部門召開的春運形勢及工作記者會上，中國民用航空局總飛行師萬向東表示，今年春運民航旅客運輸量比去年增加約8.4%，創歷史新高。而春運期間民航日均保障航班量將超過1.7萬架次，亦較去年增長約13.3%。

春運期間，公路將投入營運客車79多萬輛、約2000萬個客位；客運船舶運載力約1.9萬艘、約83萬個客位。有關部門已指導各地加強道路、水路的應急運載力儲備，根據客流變化情況，及時調整車船發班頻次。