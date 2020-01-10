中國核潛艇之父獲頒最高科技獎　為首位深潛試驗設計師

2019年中國國家科學技術獎勵大會周五（10日）在北京舉行，共評選出296個項目和12名科技專家。其中，被譽為「中國核潛艇之父」的中國工程院院士黃旭華，以及中國科學院院士曾慶存分別獲頒國家最高科學技術獎。

黃旭華現年95歲，出生於廣東汕尾，是中國第一代攻擊型核潛艇和戰略導彈核潛艇總設計師。中國核潛艇工程在1958年正式立項，當時34歲的黃旭華成為最早研製核潛艇的29人之一。他曾親自上艇參與核潛艇極限深潛試驗，為當時世界上首位親自下水深潛試驗的核潛艇總設計師。

現年84歲的曾慶存是中國氣象預報事業的泰斗，他首創的「半隱式差分法」，成功開啟數值天氣預報應用，令中國數值天氣預報在上世紀90年代中期達到發達國家水準，他亦是國內最早從事氣象遙感衞星研究的科學家。

大會上亦有頒發其他獎項，包括10名外籍專家獲頒國際科學技術合作獎，46項國家自然科學獎授獎項目，65項國家技術發明獎授獎項目，185項國家科學技術進步獎授獎項目。據了解，國家科學技術獎是為了獎勵在科技進步活動中作突出貢獻的公民，推動中國科技事業發展。