蔡英文自南向北催票　造勢晚會台北晚上登場

距離台灣的2020總統大選僅餘一天，各候選人均持續進行競選活動，其中爭取連任的蔡英文周五（10日）到新北及台北，陪同民進黨立委候選人進行最後的車隊大掃街。至於民進黨的「團結台灣 民主勝利」選前之夜造勢晚會，將在同日晚上7時於台北凱達格蘭大道登場，屆時蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德會現身催票。

蔡英文周五在台灣南部至北部均會有選前之夜的造勢活動，其中會先在下午5時於高雄鳳山區議會路、光華路口舉行活動，行政院副院長陳其邁、總統府祕書長陳菊、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲都會同台。而在台北的晚會除了蔡英文、賴清德外，桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌均會登台，蔡本人則預計在晚上9時35分發表演說，呼籲民眾返鄉投票。

蔡英文的主要對手、國民黨總統候選人韓國瑜日前同樣在凱達格蘭大道舉行造勢晚會，並宣稱現場人數達100萬人。對此蔡英文在網上表示，儘管對手的支持者對於改革、台灣的發展與其不同，但強調他們也可能是各人的父母、師長、朋友，大家都是台灣人，故台灣的未來不只與蔡英文的支持者有關，也與對手的支持者有關。