珠海防風新規例　未按政府指示停工停課須負刑責

廣東珠海市人大常委會周四（9日）召開新聞發布會，介紹《珠海經濟特區防颱風條例》（下稱條例），當中提到，在打風期間發布謠言者，或不按政府指示求停工、停課者，將被依法追究刑事責任。新規例將於下月1日起施行。

這次是珠海針對颱風災害防禦工作首次制定地方性法規，目的是進一步強化相關政府部門的責任和主體意識，提高全市安全保障的綜合能力。

為規範預警信息的發布和傳播，條例規定政府相關部門依照法定職責發布與颱風有關的氣象、風暴潮、洪水等預警信息。任何人向社會發布颱風預警信息、混淆颱風預警訊號，或傳播虛假和誤導公眾的信息，最高可罰款5萬元人民幣（約5.7萬港元）；如構成犯罪，可依法追究刑事責任。

條例又指出，颱風期間，珠海授權防颱風指揮機構根據颱風發展的趨勢發布或提前發布停課、停工、停產、停運、停業等應急處置措施，受颱風影響的人員應按照政府發布的決定、命令，自行或參加政府組織的集中轉移。任何人如未按要求停課、停工、停產、停運，停業，或者拒不執行轉移，除依法給予處罰，若構成犯罪則依法追究刑事責任。