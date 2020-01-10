緩刑犯見義勇為救2落水女　獲減刑半年

浙江麗水市中級人民法院周五（10日）就一宗緩刑罪犯申請減刑案件進行公開宣判，罪犯熊益發因早前與村民救起2名落水女孩，得到社會一致好評，依法獲減去有期徒刑半年，並縮短緩刑考驗期一年。這是浙江首例緩刑服刑人員因捨己救人構成重大立功而獲准減刑的案件。

熊益發於2017年3月網購了一款自動退殼射釘槍及槍套管、槍托等配件後，在龍泉市住龍鎮龍星村的家門口進行改裝，再將其用於狩獵，最後於同年底被警方查獲。經鑑定，改裝過的射釘槍屬以火藥為動力發射的槍枝，具有殺傷力。最終，熊益發非法持有槍枝罪成，於2018年8月被龍泉市人民法院判處有期徒刑3年，緩刑4年，緩刑考驗期為2018年9月4日起至2022年9月3日。

不過在去年8月1日，熊益發在家門口發現一名10歲的女孩及一名21歲的女子不慎落水後，立即不顧自身安危，與村民雷某合力施救，獲龍泉市公安局頒發見義勇為行為確認證書。同年12月27日，麗水市司法局向麗水中院提請對罪犯熊益發減刑。

法院經審查認為，熊益發在社區矯正期間服從監管，認罪悔罪，捨己救人的見義勇為行為亦構成重大立功，符合減刑條件，依法可以予以減刑，遂作出上述裁定。