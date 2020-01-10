韓國瑜造勢晚會高雄舉行　大會預料50萬人到場

台灣的總統大選將於周六（11日）舉行，國民黨候選人、高雄市長韓國瑜周五（10日）下午已到南投，為黨內立委候選人拉票；韓將於晚上回到高雄舉行造勢大會，大會方預料屆時人數將有50萬人到場。

韓國瑜在南投以「最強組合、守護南投」為題，為黨內立委候選人許淑華拉票；之後又會轉至草屯鎮，打出「翻轉台灣、造福南投」的旗號，為黨內立委馬文君拉抬聲勢。

韓國瑜表示，近年中部地區空氣污染相當嚴重，觀光客大幅縮減，中部人過得非常辛苦，所以在選前利用最有限的時間，來支持黨內立委的同時，代表對台中、苗栗、南投、彰化、雲林的支持，未來當選總統一定要解決中部空污，並把觀光人潮帶進來。

韓國瑜的選前之夜高雄造勢從晚間6時至10時舉行，依序會由競選總部副總幹事周錫瑋、高雄市副市長葉匡時、不分區立委提名人謝龍介、前台中市長胡志強、全國競選總部總幹事曾永權、高雄市副市長李四川、前台東縣長黃健庭等人接力助講。大會亦在下午公布，當晚將有3名「神秘嘉賓」出席。

而國民黨副總統候選人張善政、立委許淑華將壓軸出場，而韓國瑜預計晚上9時上台。此外，他的舞台亦搭起「總統府」模型，韓競選辦表示，此舉象徵「國政配」選後前進總統府，同時也代表永遠在民眾身邊。

另一方面，他的夫人李佳芬當晚將前往新北出席造勢活動，與韓競選總部主委朱立倫同台。