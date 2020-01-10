綠營支持者盼司法改革　韓粉舉牌批蔡英文無能

台灣的總統大選周五（10日）來到選前最後一夜，爭取連任的民進黨蔡英文及國民黨候選人韓國瑜分別在多地舉行造勢活動催票，期間有綠營支持者接受東網記者訪問時稱，希望未來總統能繼續維持民主制度，讓台灣能更往前走；藍營支持者則表示，希望下架蔡英文的貪腐無能執政團隊。

綠營的「民主勝利之夜」造勢晚會，周五晚上於台北凱達格蘭大道登場，今年75歲、來自台北中山北路的張姓老翁表示，他對蔡英文未來4年的期待，是希望能持續改革司法，形容蔡過去對軍警的改革是成功的，但司法改革還要加把勁，有些司法官老化的現象要改進。57歲來自巴拉圭的王姓支持者則稱，一直以台灣的民主驕傲為榮，但由於香港發生反修例風波，自己也會憂心台灣，所以遠道回台支持。

22歲的陳姓大學生則表示，他已有投票權，當晚來參加蔡英文造勢晚會主要還是想來看看會有多少人凝聚，因前一天韓國瑜在此地方舉辦造勢晚會盛況驚人。對於未來總統，他希望能繼續維持民主制度，讓台灣能更往前。

另一方面，在高雄，有韓國瑜女支持者熱情表示，感覺這一年高雄變得路平水溝通、路燈亮，讓她覺得很光榮，認為自己去年沒挺錯韓國瑜參選高雄市長，因此現在來再挺韓選總統，來解決高雄負債3300億元新台幣（約869億港元）的問題。

此外，有台南的韓粉特地南下高雄挺韓，他舉着牌子要求下架蔡英文的貪腐無能執政團隊，並指賴清德當台南市長時的執政不佳，為鐵路東遷案迫害市民，稱蔡選賴清德當搭檔是錯誤的決定，更「會敗壞中華民國」。