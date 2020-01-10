台選特輯：學者憂蔡英文引發兩岸衝突　韓國瑜需找和平新起點

台灣總統大選進入最後階段，有台學者對選後兩岸關係不表樂觀，指蔡英文一旦連任不會放緩兩岸關係，容易引發衝突，建議蔡陣營不要觸碰大陸敏感議題；若韓國瑜當選，反而需要找出兩岸和平的新起點、建立共識。

台灣輔英科技大學政治學蘇嘉宏教授接受東網記者專訪指出，蔡政府的「狠話說盡、說絕」讓兩岸關係走到末路，目前已至「危險」境界，一旦說錯話難保陸方不動武打擊台灣。相對之下，韓國瑜雖認同九二共識，亦難以令兩岸關係短時間解凍，需透過黨際關係改善，釋出善意才能化解兩岸的緊張氣氛。

他續指，蔡英文在選前強硬通過破壞兩岸和平發展的「反滲透法」，不但對其選情扣分，使知識藍明顯回流支持韓陣營。他研判，這是綠營內有人企圖以打壓「假新聞」、「謠言」來打擊國民黨選情，卻得到反效果。

至於尚未落幕的香港修例風波，中山大學政治學研究所副教授陳至潔認為，蔡英文對香港的態度設有防火牆，表面支持卻不介入，對港人要求修「難民法」均沒有處理；加上選民對陸施壓反感，香港問題確實讓蔡英文得利。

相反，韓國瑜與國民黨沒有明確態度，候選人與黨部各自為政，加上韓多次失言，反而不利選情。蘇嘉宏認為確實對蔡的選情有保送的作用，且對選情有影響，但不是決定勝負的主因，蔡英文一再炒作反會使民眾反感。

東網駐台記者郭良傑報道