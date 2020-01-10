司機撞車被控酒駕　出事前曾食含酒精啫喱

浙江台州市一名女子司機徐某，早前在未飲酒的情況下撞車，送院後檢驗出體內酒精含量超標。經查，她在事發前曾食用一款含酒精的「網紅啫喱」，至日前因酒後駕駛被暫扣駕駛證6個月，並處罰1000元至2000元（人民幣，下同，約1140至2280港元）。警方指，即使食用前不知情，只要體內酒精含量達酒駕或醉駕標準，即構成酒駕或醉駕違法。

事發於去年12月10日，徐某駕駛時撞上護欄，受傷送院。她當時辯稱自己並無飲酒，更可找到人證明，之後卻透露可能是開車前食用的「網紅啫喱」有問題。經警方鑑定，該款啫喱含有15%的酒精量。

據了解，內地各大網購平台都有銷售同款啫喱，廣告中更標上「可以吃的酒」，售價從幾十元至上百元不等，大部分店舖銷量可觀，月銷售量可達兩千餘筆。有商家稱，每個啫喱是按照酒精含量12%製作，並表明食用就等於飲酒，不可駕駛。

北京市市場監督管理局工作人員指，目前並無針對在食品中添加酒精具體含量的相關規定，而涉事的啫喱中酒精含量比例較高，應歸類為酒類商品並加強監管。有醫生表示，若啫喱包裝上無標示產品成分，被酒精過敏患者誤食，可能會出現紅腫、呼吸困難甚至死亡。