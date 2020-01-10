涉貪污受賄 人保投資控股前副總裁被開除黨籍

劉繼東曾在中國人民保險集團股份有限公司全資設立的投資公司任高層。

據山東省紀委監委網站周五（10日）消息，人保投資控股有限公司前黨委委員、副總裁劉繼東，因嚴重違紀違法，被中央紀委國家監委駐中國人民保險集團股份有限公司紀檢監察組、山東省濟南市監委處以開除黨籍，並由濟南市監委將其涉嫌犯罪問題移送檢方依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，劉繼東違反政治紀律、中央八項規定精神，收受禮品，接受或會影響公正執行公務的活動安排，從事有償中介活動，並利用職務上的便利侵吞國有資產，為他人謀取利益並索取或收受財物，涉嫌貪污、受賄犯罪。

通報又指，劉繼東身為中管金融企業黨員領導幹部，把職權當做交易籌碼謀取個人私利，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，經中國人民保險集團股份有限公司黨委研究，決定給予劉開除黨籍處分，並收繳其違紀違法所得。

現年63歲的劉繼東為湖北天門人，曾在2008年10月任人保投資控股有限公司黨委委員、副總裁，2008年12月兼任廣聯（南寧）投資股份有限公司黨委委員、總裁，並在2016年11月退休。