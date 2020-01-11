全國文明村激怒四大通訊商　私鋪光纜遭聯手斷網

獲列為「全國文明村」的河南安陽市袁薛莊村，近日意外成為全國焦點。內地三大電訊營運商中國移動、中國聯通、中國電信，以及中國鐵塔因不滿該村自行鋪設地下光纜，且要求營運商支付租用費用，違例相關條例，聯手中斷網絡服務。該村村支書、村委會主任張保生則表示︰「村民們很擔心今年看不上春晚。」

根據網傳一佩落款為上述4間通訊公司的公告顯示，事件緣於袁薛莊村村委會要求光纜必須入地，且在當地做好預埋工作後，要求通訊商支付租賃費用，或花10多萬元（人民幣，下同）一次性購買光纜。公告指出，惟根據相關法例規定，任何單位或個人不得擅自改動電訊線路或設施，應先徵得電訊設施產權人同意，承擔費用並賠償損失，故通訊商拒絕承擔村委會提出的費用；另因村委會所提供地下光纜不符合通訊條件，加上村委會上月23日擅自剪斷本來的光纜，故通訊商暫時無法提供服務。

張保生近日接受內地傳媒採訪時，證實上述公告屬實。他指出，該村正開展鄉村振興工作，由於袁薛莊村是全國文明村，故帶頭推進建設工作，率先把光纜入地，把村內的通訊樁拔掉；惟至周二（7日），四大通訊商突然剪斷該村的網絡，目前村民的手機只能接打電話，無法上網，連電腦及網絡電視均不能使用。

對於公告提出無法承擔費用問題，張保生解釋，該村共有3、4條街道，預埋主要在其中一條街道上，已產生4萬多（約4.5萬港元），主要由一位村民個人支付，「3、4條街道加起來，確實會產生10多萬的費用」。張又質疑，營運商至今仍未和村委會進行有效協商。

另寶蓮寺鎮政府證實，袁薛莊村通訊信號確被切斷，但具體切斷通訊的原因不清楚。工作人員指出︰「之前四大公司一直通過鎮政府這邊與村委會溝通，但四大公司一直說來人（協商）但沒有人來。」目前，4間通訊商均未就事件回應。