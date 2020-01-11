男子虛開增值稅發票獲利　判監11年罰款54萬人民幣

廣西河池市宜州區人民法院周五（10日）對「6.09」虛開增值稅專用發票系列案中的部分案件公開宣判，詹某欽等5名被告分別被判處4至11年不等有期徒刑，罰款12.2萬元至54.7萬元（人民幣，下同，約13.9萬至62.5萬港元）不等。這是繼去年12月29日部分案件公開宣判後的第二次宣判。

經查，被告楊某志明知詹男註冊公司用於虛開發票獲取非法利益，仍幫其註冊廣西慧沛貿易有限公司，辦理稅務登記手續、購買稅控盤。在2016年4月至12月間，詹男利用公司為開票單位，在沒有真實交易的情況下，為他人虛開增值稅專用發票共35份，稅額合計54.7萬元，從中獲取巨額非法利益。

詹男等被告分工明確，從註冊至網上發布開票訊息、聯繫客戶、打印郵寄發票等，各環節均詳細安排。在16年10月至17年8月，5人以61間空殼公司為開票單位，為他人虛開增值稅普通發票共7983份，價稅金額合計6.54億元（約7.5億港元）。

法院表示，詹某欽等人違反國家規定，在沒有真實貨物交易的情況下，為他人虛開增值稅專用發票，數額較大，情節嚴重；明知偽造發票而持有，其行為分別構成虛開增值稅專用發票罪、虛開發票罪、持有偽造的發票罪。因根據各被告犯罪事實，依照相關規定作出上述判決，當中詹某欽判罰最重，判監11年處以罰金54.7萬元。