趣聞︰警防搶演練太逼真　女行員嚇得交出真鈔

年關將屆，台灣台中市清水警分局周四（9日）展開防搶劫演練，模擬有劫匪打劫銀行。未料因假劫匪過於兇悍，女行員竟嚇得把5萬元新台幣（約5.7萬港元）真鈔交給假劫匪。警方離開後，發現包包內的是真鈔，立即返回銀行歸還。

據了解，當時是由偵查隊小隊長黃仁壕擔任持槍歹徒，進入銀行搶劫，另一名假劫匪由在銀行外把風。分局「接報」後，以優勢警力進入銀行內將「歹徒」制服，把風歹徒駕車逃逸，但被警方高捕，最終警方截斷歹徒逃逸路線，將其逮捕。

黃仁壕扮演劫匪時，不斷拍打櫃枱及謾罵行員，要求行員交出假鈔；惟他為求逼真而自行加碼，無預警走到鄰近櫃台對女行員大聲喝斥「把錢拿出來，快點」，女行員驚嚇之餘，忘了她參加演練，情急之下真鈔放入歹徒包包內。

演練結束後，警方上車準備將包包內假鈔拿出時，發現竟有大量真鈔，連忙回銀行內歸還。在場人員笑稱「假歹徒真搶劫」。女銀行員表示，原本沒有安排歹徒對她搶劫的橋段，導致她真的被嚇到，一時忘了在演練，才將真鈔交出。

清水警分局偵查隊長林明瑤指出，防搶演練多年，還是首次遇到行員把真鈔放入假歹徒包包內。他呼籲，農曆春節將至，民眾存領大量現金時，應結伴同行或向警方申請護鈔，如不幸遇到劫案，應冷靜記住歹徒容貌特徵，並立即報警求助。