武漢肺炎︰官方證實1患者死亡　7人仍病重

湖北武漢市爆發由新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，引起全國關注。武漢市衞健委通報，截至周六（11日）凌晨零時，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41宗、其中2宗已出院，另有1宗死亡病例，7宗重症病例，其餘患者病情穩定。此次是官方首次證實武漢肺炎出現死亡病例。至於患者密切接觸的739人，均已接受醫學觀察，其中419人為醫務人員，均未發現相關病例。

通報指出，在初步判定「不明原因的病毒性肺炎」病原體為新型冠狀病毒後，國家、省市專家組立即對肺炎診療、監測等方案進行修訂完善；經市衞健委對現有患者標本進行檢測，並完成病原核酸檢測。根據患者臨床表現、流行病學史、實驗室檢測結果等研判，專家修正新型冠狀病毒感染肺炎病例為41宗，較此前公布的59宗少了18宗。

通報強調，自上周五（3日）以來，武漢市未發現新發病例，亦未發現有醫務人員感染，未出現明確的人傳人證據。武漢市各部門已展開防治工作，包括全力救治患者、深入開展流行病學調查、廣泛宣傳防病知識，並配合國家和省進行病原學研究，及配合國家衞健委向世衞通報疫情訊息。