台灣大選：排隊1小時無阻投票　公路現22公里車龍

台灣多個城市的票站外均出現長長的排隊人龍，不少選民更是一家大小輪候，天氣晴朗令投票氣氛熾熱。有人在票站8時前開放前已在排隊，部分選民指排隊40分鐘，甚至1小時才完成投票。不少人在最後一刻才啟程回鄉投票，從台北南下的高速公路一度出現長達22公里的車龍。中選會表示，將以晚上10時前完成所有開箱點票為目標。

有選民投票後在網上發文，詢問其他人都花了多長時間排隊。有網民表示，原預計只需排隊20分鐘，未料最終排了40分鐘才完成投票，直言「有點超出預期」，有人則稱「高雄左營（排隊）1小時」，其他人亦留言指「台北市信義區排3分鐘」、「台北北投45分鐘」、「新店五峰不用排」。

台北、高雄等地天氣清朗，但台南早上起濃霧，有民眾稱早上趕到票站以為可「搶頭柱香」，結果發現前面已排起人龍。票站職員指，部分市民要趕上班，所以7時許就來排隊等投票，又建議市民若不想花長時間排隊，可避開在投票剛開始及將近結束時等高峰期。

除票站出現人龍，大批市民亦趁早出門返鄉投票，令彰化路段的高速公路大塞車，車輛只能緩慢前進，警方開放路肩予小型車輛通過，疏導交通。有司機表示，平時假日都有出遊車潮，但大塞車還是相當罕見，認為是市民返鄉投票，令高速公路同時湧入大量車潮所致。