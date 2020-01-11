台灣大選：票站外拉票　警員視而不見

台灣於周六（11日）迎來總統選舉投票日，法律規定拉票活動須於當日零時停止，違者最高罰款500萬元新台幣（約130萬港元）。但有網民聲稱，苗栗有人在票站外公然拉票，但在場警員不為所動，又指對方距離30米外，所以管不到。

有網民在網上討論區PTT發文稱，上午在苗栗銅鑼某小學門外，有人替某總統候選人拉票，於是告知警員，誰知對方竟回覆拉票位置距離投票的地點超過30米，所以管不到。網民認為法例規定投票日不可拉票，任何人不得在票站30米距離內喧嘩或擾亂別人投不投票，質疑警員拒絕執法。

在高雄市那瑪夏區，一名滿身酒氣的陳姓男子早上8時許進入票站投票時，疑酒後與監選人員口角，當眾撕毀選票，警員把他拘捕。在高雄鳳山區福誠高中票站，一名50多歲王姓男子疑去錯票站，得悉無法投票後對監選人員咆哮，並辱罵警員。警員於是制服王男，並依妨害公務罪將其逮捕。

至於在Facebook專頁有過百萬人讚好的台灣網紅「白癡公主」稱，周五（10日）從台北回桃園準備投票，到家後才發現忘了帶身份證，於是又趕回台北。她表示「多耗時間金錢都不能阻擋我要投票的決心」，同時提醒市民投票一定要帶身份證。