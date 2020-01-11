公款旅遊搞特權　平型關大捷紀念館前副館長遭雙開

曾擔任平型關大捷紀念館副館長一職3年多的山西省大同市幹部劉繼強，因嚴重違紀違法問題被立案審查調查，經大同市委批准，大同市紀委監委決定給予其開除黨籍及公職處分。

劉繼強的違紀違法問題包括，以學習培訓為名攜妻帶子公款旅遊，在公務用車使用上大搞特權；瞞報個人房產，不按要求報告個人去向；將公權力淪為謀取私利的工具，利用職務便利，化公為私，權錢交易。

據山西省紀委監委網站周四（9日）發布消息，劉繼強身為黨員領導幹部，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法并涉嫌貪污、受賄犯罪，故給予其雙開處分，又收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

1960年於山西靈丘縣出生的劉繼強，曾先后擔任靈丘縣政府黨組成員、政府辦主任，縣農業局局長，縣發展和改革局局長，縣發展和改革局（糧食局）局長、轉型綜改辦主任等職。2016年5月，劉繼強出任平型關大捷紀念館副館長，並於2017年3月起任館黨總支書記、副館長（副處級），直至2019年11月初被通報接受審查調查。