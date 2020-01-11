台灣大選：反滲透法衝擊兩岸關係　在陸台人投票表意願

台灣總統選舉前夕，執政民進黨三讀通過《反滲透法》，刺激兩岸緊張關係再度升溫。有就讀中國大陸大學的台籍學生，以及曾任教的台籍教師認為，這次選舉會影響台灣未來走向，直接衝擊兩岸關係的發展及台師台生的利益，因此返台投票。

廈門大學博士研究生游智彬表示，周四（9日）從杭州乘機返台，機上幾乎都是台灣人。他指，身邊不少台商、台師及好友均返台投票，最關鍵原因是三讀通過反滲透法。他認為，該法玩得有點過火，勢必影響到在陸台人的切身權益；他又指，長期在大陸生活的台人，赴陸發展也是想壯大台灣。

一名曾在大陸大學任教的台灣南部某私立大學教授稱，不少他所熟識的在陸台籍醫師、台師都一早買好機票，準備回來投票。他表示，不少在陸台人認為，這次選舉會影響台灣接下來的走向，國民黨希望兩岸關係和平發展，而民進黨從香港問題出發，憂心台灣之後會走向香港之路，主攻「一國兩制」，兩個問題與立場不斷交鋒，代表台灣已走到關鍵時刻，因此返鄉投票，表達自己的想法。