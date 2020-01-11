台灣大選：韓國瑜承認落敗　下周一重返市政

台灣總統大選周六（11日）下午4時起開始點票，截至晚上8時45分許，國民黨代表韓國瑜現身高雄競選總部，在台上表示已致電祝福民進黨代表蔡英文，並承認落敗。韓事後又指出，將於下周一（13日）起回到市府總部，重返及專心市政。但有外界分析指，韓國瑜在任市長期間同時兼任總統候選人，引起民眾及團體不滿，是否可重新任市長一職亦是未知之數。

韓國瑜晚間與妻子夫人李佳芬、女兒韓冰、副手張善政、張善政夫人張琦雅、韓辦總發言人王淺秋、發言人何庭歡等幕僚一同上台。韓表示，他坦然接受結果，希望未來蔡英文好好做，照顧支持她的年輕人。他形容台灣最寶貴的民主自由法治是無上珍寶，身為參選人一定服從選舉結果。「我只能說，我個人努力不夠、辜負大家對我的期待」。

在宣布落敗後，韓國瑜指出，希望見到一個團結的台灣，不管各行各業、人人在自己崗位上努力奮發，又指世界不會等待台灣，「我們自己要自立自強」。最後他呼籲蔡英文，未來要為人民開創幸福快樂、安居樂業的好日子，也是廣大台灣人民的期待。

韓又感謝市府團隊在競選期間一直觀看市府事務，又指自己在下周一就會回到市府上班；韓表示，高雄市還有很多事情要推展，希望團隊繼續努力。其他在場首長們亦會與韓保證一同為市務打拚，他在最後再呼籲台灣人要團結。

此外，韓國瑜在高雄的得票率為34.6%，蔡英文為62.2%；反韓團體「Wecare高雄」要求韓國瑜立刻道歉辭職下台。

輔英科技大學政治學蘇嘉宏教授表示，韓國瑜背離高雄市民去選總統，完全反應在高雄市及都會區的選票上，由於韓在南部全輸，中北部已難補回，連挺韓的重點立委候選人都落馬，從高雄一直向外擴散到中部、雙北，甚至會牽動到下屆台北市長選局。

台灣中山大學政治學副教授陳至潔指出，國民黨的選戰策略一直無法和韓的步調一致，種下敗選原因。國民黨初選時就整合失利導致，加上北京在選戰施壓，讓韓掛上「親中」色彩，聲勢一路下滑，終究以大差距落敗。