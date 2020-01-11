台灣大選：蔡英文借台網紅拉選票　成周子瑜事件翻版

每到台灣的總統大選，部分輿論都會關注大陸因素的影響，甚至認為其能左右選情。爭取連任的蔡英文去年12月與網紅「波特王」合作拍片宣傳，但後者因在片中說出「總統」字眼而被合作的大陸媒體解約；波特王此後表示，如不能稱台灣領導人為總統，對方的錢不賺也罷。同時，事件也被外界形容為「翻版周子瑜事件」。

事後波特王的公司「聚暘新媒體」事後召開新聞發布會，表明不能接受大陸合作方的要求，稱波特王將放棄大陸市場，未來也不會再開設微博帳號。該公司執行長指出，他看到大陸方面的訊息感到很不高興，一來是對方當時使用命令口氣，二來就台灣人的認知，不可能有不能講「總統」一事。蔡英文亦就事件表示遺憾，強調台灣是自由社會，是次事件反映大陸沒有「政治歸政治、經濟歸經濟」。

由於同是選舉前夕發生，部分輿論將波特王一事與周子瑜事件相提並論，指其對選情構成影響。2016年的總統大選前夕，南韓女團Twice台籍成員周子瑜出席當地電視節目時曾揮舞青天白日滿地紅旗，遭台灣統派藝人黃安在網上舉報是台獨，讓她被迫出面公開道歉，被外界認為間接推動蔡英文的選情。