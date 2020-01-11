台灣大選：蔡英文稱強化民主及防衞機制　學者料北京更強硬

台灣的蔡英文總統成功連任，兩岸關係前景不明朗。蔡英文周六（11日）當選後發表勝利講話時，用大篇幅闡釋其未來對大陸政策，強硬表示台灣未來必須強化民主及防衞機制，建立足以保衞台海安全的力量。她指台灣不會屈服於大陸的「文攻武嚇」。兩岸學者分析均指出，蔡英文連任可能促使北京採取更強硬的對台政策。

蔡英文向大陸提出「和平、對等、民主、對話」八字方針，批評大陸對台灣節節進逼，更提出「一國兩制台灣方案」，要求台灣在主權讓步，令人無法接受。她還強調台灣的前途要由2300萬人決定，大陸試圖片面改變台海現狀，台灣必須強化民主及防衞，並要求北京放棄對台武力威脅、互不否認彼此存在。兩岸雙方應坐下來談未來關係發展，相互尊重及良性互動，才符合彼此人民的利益與期待。

淡江大學國際事務學院院長王高成接受台媒專訪時，指大陸目前對蔡還是「聽其言觀其行」。她當選後有關未來兩岸政策的發言是第一指標，會影響到大陸對台政策。如果蔡英文維持及展示出更強硬的態度，隨時會刺激及惡化兩岸關係。文化大學政治系講座教授陳一新則認為，蔡英文不應挑釁陸方，而在選前立「反滲透法」，則如火上加油，陸方會繼續逐步施壓，如邦交國及惠台政策。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，蔡英文勝選大多可歸功於香港動亂影響，並在美國外部勢力支持下，致她成功連任。相信大陸會調整對台方針，除繼續強化兩岸經濟融合不排除在經濟施壓；未來4年大陸鬥爭的力道亦將會加大，沒必要再給民進黨政府留有餘地。

美國有線電視新聞網絡（CNN）分析，蔡英文能重新獲廣大民眾支持，歸功於民眾對北京的擔憂。部分選民認為，國民黨候選人韓國瑜太親北京，而許多人對香港反修例風波造成的動亂憂心忡忡，擔心兩岸統一後台灣的未來。