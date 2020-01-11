自治區人大通過新例　首度立法保障民族團結

西藏自治區第十一屆人民代表大會第三次會議，周六（11日）表決通過《西藏自治區民族團結進步模範區創建條例》（下稱《條例》），冀為西藏各族人民、各行各業樹立成為全國模範的價值導向。《條例》將在5月1日起實施，屬西藏首次在自治區層面就民族團結事務出台地方性法規。

《條例》明確，西藏自古以來是中國不可分割的一部分，各民族皆是中華民族大家庭的重要成員，並指民族團結是各族人民的生命線，旗幟鮮明反對分裂則是各族人民的共同責任和義務。《條例》又提到每年9月為自治區民族團結進步宣傳月，指自治區、地（市）、縣（區）政府應將民族團結進步模範區創建工作，納入國民經濟和社會發展規劃。

有關負責人介紹，《條例》讓西藏各民族文化是中華文化不可分割的一部分的思想深深紮根，且規定保護、傳承和發展格薩爾、藏戲、藏醫藥、唐卡等傳統民族文化，發展民族貿易、民族手工業；將西藏百萬農奴解放紀念日等作為宣傳教育的重要載體；又提到西藏已進入長足發展和長治久安的新時代，《條例》用地方性法規形式將相關實踐和成果固定下來。