國台辦重申堅持和平統一　陸委會︰大陸應尊重選舉結果

台灣的蔡英文總統成功連任後，大陸國台辦發言人馬曉光隨即發表講話，重申堅持和平統一、一國兩制基本方針，反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑。對此，台灣陸委會上周六（11日）深夜回應，指大陸當局應尊重選舉結果，早日回到兩岸良性互動正軌。

陸委會指出，台灣選舉是台灣人民對台海形勢發出最明確堅定的答案，大陸當局應放棄對台負面壓迫，早日回到兩岸良性互動的正軌。陸委會又指，蔡英文在選後記者會中已闡明，大陸理解「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係發展的關鍵基礎，北京當局應放下單邊政治前提、拋棄威嚇打壓，務實與台灣共同面對兩岸關係新局。

陸委會又強調，台灣堅定捍衞「中華民國」主權與台灣民主自由，致力維護兩岸和平穩定現狀的立場是一貫的。

另外，大陸外交部發言人耿爽就台選回應記者提問時重申，台灣問題是中國內政，無論台灣島內局勢如何變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，希望並相信國際社會繼續堅持一個中國原則，理解和支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。