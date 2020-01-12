馬來西亞女遭殘殺肢解棄屍山區　兇手逃去無蹤

鄧的表哥曾在網上發布尋人啟事。

台灣台北市驚傳分屍命案！一名25歲馬來西亞鄧姓女華僑本月6日離開住所上班後失蹤，警方上周六（11日）中午在基隆山區尋獲鄧女的遺體，惟她的四肢遭人切除，分別裝在3個袋子內。經深入調查後，警方發現疑兇竟是鄧女的鄰居、45歲林姓男子，初步懷疑他將鄧女擄走殺害後再分屍。目前，警方正追捕林男。

鄧女本月6日與表哥聯繫後，便離家上班，惟同事後來發現她失聯，其表哥翌日報案。警員前往鄧女公寓調查時曾遇上林男，林男當時並無異狀，惟警員聞到林男家內有強烈殺蟲劑及松香水的味道，察覺不太對勁。經查，警方始知林家正是命案第一現場，惟再次查訪時，林男已逃去無蹤。

警方翻查閉路電視畫面後發現，林男帶着兩箱東西離開住處，並租車前往基隆山區丟棄；警方循線尋獲鄧女遺體。及後，警方發現林男最後定位是在基隆海邊，初步懷疑他畏罪自殺；目前，警方已通報基隆海巡隊和消防隊注意，正加強追捕林男。

據了解，林男擁有多項竊盜前科，刑滿出獄不久，選擇在住家附近果菜市場工作；案發前，他曾向鄧女搭訕，遭到對方溫言婉拒，案發後鄧女戶口遭人盜領1萬多元（約2500港元）。林男行兇動機是求愛不遂還是劫殺，仍待警方進一步調查釐清。