台灣大選：韓國瑜票數符合門檻　可領1.6億元新台幣補助

台灣的蔡英文總統於上周六（11日）的大選中，奪得史上最高的817萬票，成功連任。國民黨候選人、高雄市長韓國瑜雖然敗選，但所得票數達552萬票，超過當選人票數的三分一，按規定可拿到約1.65億元新台幣（約4280萬港元）的補助款項。

根據台灣的《總統副總統選舉罷免法》第41條，各組候選人選舉得票數達到當選票數3分之1以上者，將獲每票30元新台幣（約7.8港元）的補貼選舉費用，但不得超過候選人競選經費最高金額。按照中選會的點票結果，蔡英文可獲2.45億元新台幣（約6350萬港元）補助款項，創下歷史新高。至於親民黨總統候選人宋楚瑜得票只有60萬，無法領取補助款項。

台媒報道，韓國瑜競選總部主委朱立倫上周六晚9時，前往高雄市的競選總部。但韓國瑜當時已離開，兩人電話聯絡後在附近碰面，朱立倫安慰韓國瑜及向他致歉，而韓國瑜則表示自己不夠努力而敗選，並感謝朱立倫擔任主委。

國民黨主席吳敦義宣布請辭後，朱立倫未決定是否參加3個月後的補選。但有消息人士指，朱立倫勢於明年參選國民黨主席，可能也會參與補選。

國民黨中央委員連勝文周日（12日）在社交平台Facebook上發文，指該黨必須毫無懸念的進行世代的交替，不能再持續過去的老派思維及傳統的操作模式，必須努力嘗試與新世代溝通，引領年輕人的思維，幫他們架起走向世界的橋樑。