台灣大選：美國務院表態　不容單方面改變台海現狀

台灣大選塵埃落定，台北駐美國經濟文化代表處與華府智庫「全球台灣研究中心」及「2049計劃」，上周六（11日）在美國華盛頓舉行台選研討會。與會的美國國務院亞太事務副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）祝賀蔡英文成功連任，並稱會持續對抗單方面改變台海現狀的行為。

費德瑋表示，很高興代表美國政府祝賀蔡英文勝選，並恭喜台灣人民行使權利選出自己的領袖及民意代表，美方期待與蔡英文政府及所有台灣政黨領袖合作，促進雙方共同利益，進一步強化美台人民的非官方關係。他強調，美台皆對兩岸和平、穩定有深切利益，美方會持續對抗任何試圖單方面改變台海現狀的行為。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）表示，美方會持續呼籲兩岸和平及對話，而美台關係未來會更緊密，除在安全、區域及經濟等多個領域有合作，亦希望在出口美國豬、牛議題上取得進展。

AIT前理事主席卜睿哲（Richard Bush）則表示，「一國兩制」大門早已關上，這次選舉再證明這項主張在台灣沒有市場，擔心大陸會繼續甚至加劇過去4年的策略，透過脅迫、施壓干預台灣。

美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在會上指，高投票率反映人民對台灣的高度關心，而台灣在是次選舉過程中成功抵禦陸方施壓， 應能給予印太地區其他正展開大選的國家啟發。

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）亦在Twitter祝賀蔡英文連任，又指台灣因其自由、開放的社會而變得更強健，呼籲美國持續強化與台灣及其他理念相近民主政體的關係。