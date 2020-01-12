首艘055萬噸驅逐艦入列海軍　命名南昌號

台灣大選結束翌日，大陸解放軍海軍首艘055型萬噸級驅逐艦，周日（12日）在山東青島軍港碼頭入列，命名為南昌號。這是解放軍海軍本年第一艘入列艦艇，南昌號艦長周明輝表示，將盡快完成全系統全科目訓練，形成作戰能力，抓緊融入戰鬥體系。

入列儀式於早上9時許舉行，舷號101、甲板及桅杆上掛滿彩旗的南昌號在拖船引導下，緩緩停泊碼頭，官兵在碼頭上分區列隊。出席儀式人士包括中央軍委機關有關部門、海軍和南昌市、青島市領導等人。海軍領導正式宣布南昌號歸建入列，並向艦長及政委，分別授予軍旗及命名證書。

南昌號為大陸自主研製的055型萬噸級驅逐艦第一艦，滿載排水量超過1.2萬噸，配有新型防空、反導、反艦、反潛武器等裝備，具較強的訊息感知、防空反導和對海打擊能力。該艦於2017年6月28日下水，去年4月23日參加解放軍海軍成立70周年海上閱兵。

南昌號性能表

航速●大於30節

續航力●1萬公里

主炮●1門130毫米艦炮

導彈●紅旗9防空導彈、鷹擊83反艦導彈、長劍10巡航導彈

直升機●2架中型直升機