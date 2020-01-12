東部戰區海陸演習　攻台主力陸航部隊亮相

台灣大選投票日於上周六（11日）展開之際，大陸解放軍東部戰區同日舉行海陸兩軍演習，有攻台主力之稱的第73集團軍轄下陸航旅發布「開戰訓令」，各型直升機升空，各級官兵參與射擊訓練等項目。東海艦隊某驅逐艦支隊則展開5天4夜的高強度海上實戰訓練，包括實彈射擊及防空反導等。

東部戰區的微信公眾號文章指出，「開訓即開戰，起步硝煙濃」、「73集團軍某陸航旅按照飛起來、打起來、跑起來思路，從難從嚴組織新年開訓」。照片顯示，該旅裝備直10武裝直升機，米17系列運輸直升機。該旅的軍官亦與士兵一起接受手槍射擊訓練，比拼射擊技能。背負全副裝備的士兵以連為單位，參與3公里的行軍訓練。

陸航部隊是73集團軍登陸作戰的拳頭部隊，是立體登陸作戰的核心打擊力量。該集團軍的直10武裝直升機曾參與多次對海演習及着艦演練，為未來解放軍兩棲力量積累經驗，兩艘在建的075型兩棲攻擊艦將列入東部戰區海軍，屆時可搭載直10、直20在內的各型號直升機。

另一邊廂，東部戰區海軍於寒冬時節，在東海海域舉行實戰訓練。東海艦隊的052D導彈驅逐艦廈門號、052C導彈驅逐艦濟南號，在海上演練編隊航行。廈門號以主炮命中海上的敵方標靶後，再以副炮擊落靶機。濟南號則發射干擾彈，然後高速機動逃離，規避敵方攻擊。此外，艦隊編隊還在夜間出動直升機參與演練。

分析指，無論是東部戰區，還是73集團軍或075型兩棲攻擊艦，其重點任務均指向反台獨及防止外力介入台海。73集團軍陸航部隊開訓，是在為未來可能的統一戰爭做準備。除陸航部隊外，73集團軍及東部戰區72、74集團軍，均新編兩個重裝兩棲合作旅，另外還編有裝甲旅、特戰旅、炮兵旅及各個戰鬥支援部隊，整體的登陸作戰能力趨於專業化。