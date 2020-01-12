台灣大選：蔡英文晤美日代表　盼提升合作加強交流

台灣的蔡英文總統成功連任後，周日（12日）上午在總統府接見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑。蔡英文表示，台美之間已從雙邊的夥伴關係，升級為全球合作夥伴，未來會在過去3年多的合作基礎上，不斷加強在全球議題的合作。

酈英傑指出，在蔡英文的第一任任期時，雙方一同追求很多共享利益，包括促進雙邊貿易和投資的關係、協助區域各國建立民主、科技和經濟的能力，並支持台灣的安全，進而增進區域的穩定，他特地用中文拜年稱：「鼠年大吉、萬事如意。」

蔡英文感謝酈英傑代表美國政府的祝賀，她指民主和自由，是台灣最珍貴的資產，也是台美夥伴關係長期穩固的基礎。她表示，下階段將持續深化合作關係，透過合作持續加強台灣自我防衞能力，並期盼強化兩地產業鏈的整合，持續深化經貿往來。

蔡英文稍後接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，她希望新一年可跟日本在經貿、文化、體育等領域有更多交流合作。她強調，台灣對兩岸關係秉持不屈服、不挑釁、不冒進原則，致力維持台海穩定，未來會持續堅持這個立場。