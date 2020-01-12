台灣大選：民眾黨成立院第三大黨　劍指執政地位

由台北市市長柯文哲創立的台灣民眾黨，在上周六（11日）的大選中，取得立法院5個不分區立委議席，成為民進黨及國民黨後的第三大黨。柯文哲周日（12日）表示，民眾黨的選舉結果是平盤，並非關鍵少數。民眾黨發起人蔡壁如則稱，該黨將投入2022年縣九合一選舉，執政才是最終目標。

民眾黨在立委選舉囊括近159萬張政黨票，得票率約11.2%，其中不分區立委被提名人賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠及蔡壁如確定進入立院。蔡壁如周日上午在民眾黨黨部接受訪問，她指該黨對議席的預測原本就是「坐四望五」，今次結果可算是意料之中。她又稱民眾黨將繼續吸納人才，參與下屆的縣市里長、鄉鎮代表、縣市議員到縣市首長的選舉，擴大影響力，向台灣「第一大黨」的方向前進。

稍晚抵達黨部的柯文哲也受到媒體追訪，被問及民眾黨在關鍵選區「鎅票」，令民進黨的立委上選情受到影響時，他反問：「（民進黨）過半了還不滿足？」他形容今次立院議席的分布與上屆相約，重點是民眾黨取得的席次，仍不足夠成為關鍵少數。