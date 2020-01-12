台灣大選：國民黨世代交替　朱立倫被點名救亡

國民黨在台灣大選敗北，黨主席吳敦義上周六（11日）隨即宣布請辭。有傳韓國瑜競選總部主委、前新北市長朱立倫尚未決定是否參加3個月後的黨主席補選。消息人士透露，朱立倫勢於明年8月角逐國民黨主席，極有可能參與補選。有藍營人士指，目前已非個人意願的考量，認為朱立倫需要勇敢承擔。

藍營人士表示，韓國瑜今次未能勝出並順理成章接任黨主席，支持他的立委亦慘敗，韓國瑜只能暫遠離黨務系統。而朱立倫作為其競選總部主委，敗選責任難逃脫，惟他在選戰最後關鍵時刻亦全力幫忙輔選，民眾對其印象較佳。他續指，目前是國民黨存亡之際，朱立倫根本沒有猶豫空間，包括中生代立委和縣市首長都應該直接擔任黨職，共同承擔決策。

國民黨立委林奕華指，中生代立委在今次選戰中試圖替黨找出路，在某些議題上亦勇於表態，但黨內沒有充足支援，在外更遭傳統支持者與綠營支持者夾擊，認為朱立倫有能力統合國民黨，帶領轉型。台北市議員李明賢則稱，朱立倫是一個好的人選，但亦可由更年輕的人選接棒，例如立委蔣萬安或江啟臣。

國民黨中央委員連勝文表示，國民黨的世代交替必須毫無懸念，不能再持續老派思維及傳統操作模式。此外，國民黨前主席洪秀柱受訪時指，她已無意參選黨主席，認為應交棒給青壯一代承擔責任，強調凡是有能力領導國民黨、能重拾台灣憲法路線的人選都應支持。