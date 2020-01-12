台灣大選：睇淡兩岸關係　台旅行社結束業務

台灣的蔡英文總統在上周六（11日）的大選中成功連任，外界普遍預料兩岸關係將愈趨緊張。有台灣旅行社周日（12日）宣布即時關閉專營陸客團的分公司，希望節省經營成本。旅行社老闆認為，蔡英文執政的未來4年內，兩岸旅遊巿場不可能回溫。

創新旅行社董事長、中華民國旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，過去4年以來，大陸遊客赴台人數從最初的每天過萬人，減至5千人，8月後更跌至千多人，台中分公司的主管已表明無法維持經營。因此公司在去年11月開會討論，決議若蔡英文連任，就關掉台中分公司。

旅行商業公會理事長蕭博仁指出，蔡英文必須強化兩岸關係，畢竟觀光旅遊業的想法是「大陸是最近的鄰居，不可能都不跟鄰居往來」，希望蔡能撇開政治。他稱日本、南韓、大陸將來會發展關稅同盟，台灣競爭力恐怕愈來愈弱，政府須有足夠智慧處理兩岸關係。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰則認為，台灣旅遊業已捱過最低迷的時期，隨着大選投票結束，大陸料解除自由行的禁令，而即使沒有解禁，台灣還有許多「基本盤」，包括健檢醫療、探親、商務考察等，加上團客配額，他估計陸客量能維持在每月10萬人次左右。