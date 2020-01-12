本年首宗病例　6旬街市女檔販染漢坦病毒出血熱

左圖為防疫人員在市場消毒；右圖為衛生部門捕獲的老鼠。

台灣的衞福部疾管署周日（12日）公布，高雄市三民區出現今年首宗漢坦病毒出血熱確診病例，患者是一名60多歲女性街市檔販，去年12月25日發病，經治療後日前已康復出院。防疫人員已在街市以漂白水消毒、滅鼠，上周六（11日）累計在患者的工作地和住處共捕獲11隻老鼠。

衞生局指出，患者最初出現頭痛、全身痠痛、關節痛、背痛等不適症狀 ，3日後再出現發燒、惡心、嘔吐、腹瀉等症狀，到醫院被診斷為泌尿道感染並住院，但症狀未緩解，到上月31日更出現氣促。醫院本月3日通報患者為「漢坦病毒出血熱」，經治療後已在上周三（8日）康復出院。

經初步疫情調查，與患者同住家人沒有疑似症狀，但與患者一同工作的一名50多歲女同事，經血液檢驗對IgM抗體呈陽性反應，被列為高度疑似個案，預計周三（15日）第二次採樣送驗才能確認。

高雄衞生局指出，漢坦病毒出血熱為感染漢坦病毒引起，主要透過帶病的鼠類等囓齒類動物傳染，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病的齧齒類動物咬傷，便可能受感染。部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能發展成急性腎衰竭。