台灣大選：國民黨選後首場記者會　少壯派促吳敦義下台

台灣的總統大選上周六（11日）投票結束，國民進在總統、立委選舉遭逢慘敗，值生死存亡之際。為推動改革，國民黨多名青年黨員周日（12日）下午5時召開記者會，他們成立「+1」組織，並提出「人事3支箭」，包括要求吳敦義立即辭去黨主席。

此次大選國民黨失利，青年派黨員羅智強、張斯綱、游淑慧、王鴻薇、葉慶元、許毓仁、葉元之、戴錫欽等人，號召成立「+1」，出席記者會。他們提出「人事3支箭」，包括要求吳敦義辭去黨主席，並要求中常會在周三（15日）的會議上，不要試圖慰留吳敦義，且要求會議作現場直播；同時，青年黨員要求吳斯懷辭去不分區立委，由謝龍介遞補，以加強國民黨在國會的戰力。若這些要求得不到實施，他們將全部請辭。

台北市議員羅智強表示，他將會捐出80萬元新台幣（約21萬港元），作為青年平台的重組基金，等新的黨主席上任後就可以申請啟用，以爭回年輕人對國民黨的信任。他又指，國民黨不能再用「改革」的空口號，去敷衍每一次的失敗。

台北市議員張斯綱建議，國民黨應召開黨事會議，聚集黨內現任、新當選的立委及新生代各地民意代表，組成新的改革團隊，開展改革工程。

台北市議員王鴻薇表示，國民黨需要再次強大，去監督執政黨；她又指，若國民黨在未來20年未能取得執政，奄奄一息，任由「一黨獨大」，台灣的民主政治「堪憂」。桃園議員黃敬平批評，國民黨須從內到外改革，做到符合民意，大破大立才能浴火重生。

出席的黨員表示，「+1」是一個團隊，是一個初步嘗試，寓意為國民黨再造及台灣民主制衡增加一分力量，將來的運作方式是以一次又一次的共同聲明，變成國民黨改革的宣言。