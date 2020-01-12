黑鷹黑盒送抵美國　解讀至少需時1個月

台軍黑鷹直升機本月2日在宜蘭山區墜毀，參謀總長沈一鳴等8人遇難。台空軍司令部周日（12日）表示，上周三（8日）已將直升機黑盒交由美國在台協會（AIT）送往美國，美軍解讀需時4周，完成後將運返台灣。

空軍司令部政戰主任王純雄指，雖然國家運輸安全調查委員會已完成解讀，但只有小部分資料，後續仍需送往美軍再作解讀，再將運安會、美軍解讀內容交叉比對分析，才能取得確切肇因。國防部發言人史順文稱，飛安事故的調查等於龐大的資料分析，並非僅由運安會解讀，空軍已成立飛安調查委員會釐清。

台國防部周日召開記者會指，黑鷹空難8名殉職將士的移柩起靈將於未來兩天舉行，其中移柩車隊周一（13日）會編組自內湖三軍總醫院出發，沿途行經國防部、空軍司令部、海軍司令部等19個地點，供民眾緬懷致敬，預計下午5時50分抵達空軍松山基地指揮部，全長約13公里。而周二（14日）中午12時30分的啟靈儀式，則會由松山基地指揮部出發，沿途行經11個地點，預計下午1時10分抵達台北第二殯儀館，全長約6.5公里。