台灣大選：賴品妤當選立委　粉絲要求cosplay上街謝票

台灣大選上周六（11日）結束，民進黨立委候選人賴品妤勝選後在Facebook發出一張cosplay照片，露出大長腿，「未來4年請多指教」。她周日（12日）上街謝票時，被支持者要求換上Cosplay服裝謝票。

27歲的賴品妤成為台灣的第10屆立法院中最年輕的立委，她在Facebook發布在新北汐止拱北殿所拍攝的cosplay照片，扮演日本動畫《美少女戰士》角色「火星仙子」，她身穿學生服、露出超長美腿，感謝民眾支持，「各位朋友大家好，我是新北市第十二選區立法委員賴品妤，未來四年請多指教」。至周日下午，已有超過3萬人點閱，2000多人次分享她的照片。

賴品妤是雲林人，父親是民進黨籍前立委賴勁麟。賴品妤2013年曾擔任黑色島國青年陣線幹部，2016年擔任立委林昶佐助理，後於2019年9月受民進黨徵召投入立委選戰，如今成功代表新北市第12選區進入立法院。

另一位民進黨立委吳怡農，則敗給國民黨立委蔣萬安，他周日上街謝票時，有民眾上前對他說：「我忍了一個晚上了，真的捨不得你沒進立法院。」