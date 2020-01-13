陸官媒︰西方高調祝賀蔡英文當選　違背一中原則

台灣的總統選舉結果出爐後，包括美國國務卿蓬佩奧在內，部分西方國家的外交高官向蔡英文祝賀。對此，大陸官媒發表評論文章，批評蓬佩奧的賀詞比4年前克里的賀詞更加高調；文章指出，他們以官方身份發出祝賀，顯然與各自國家公開宣示的一個中國原則相違背，是向蔡英文當局發出的一個錯誤訊號。

文章預料，美國在未來幾年將在台灣問題上搞更多小動作，以「切香腸的方式」與大陸進行台海博弈，還會拉攏更多盟友助陣，北京定要對此做好準備。陸方必須加強對台海局勢的定義權，可以忽略美台想想突出的訊息，但須厲聲喝止他們試圖蒙混過關的事情。另外，美國走得過遠，陸方除了堅決反制外，還要防止其他西方國家跟風，對個別在台灣問題上追隨美國的西方國家予以嚴厲回擊。

文章又指，陸方要鼓勵蔡英文當局在兩岸政策上回擺，不與大陸進一步敵對；同時要做好預案，對蔡當局新的挑釁行動給予迎頭痛擊。與此同時，陸方要開展更加強大的一中原則國際宣介，並讓大陸社會堅決反對「臺獨」的普遍民意參與這場輿論鬥爭。在未來的鬥爭中，陸方一定能夠形成大的贏面，社會要保持信心，加強團結，切不可被國內外一些勢力所製造的惡意輿論帶了節奏。