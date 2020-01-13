市議員被指硬闖手術室惹議　院方︰醫生要說明病情

台灣新北市一名鍾姓男子上周六(11日)在Facebook群組「爆料公社」發文，指新北市議員王威元在其父親接受心導管手術時，與其他病患家屬闖進手術室，要求醫生解釋病情。事件引起爭議，王威元周日（12日）澄清，指當時是醫生要說明病情，護士才帶他們進入「準備室」討論。

鍾男在網文中指出，其父親當時在聯合醫院三重院區接受心導管手術時，王威元突然帶着其他病患家屬直闖手術房，導致「執刀醫生停下手邊工作來解釋病情，把我爸爸晾在一旁」。鍾男立即質問院方是否可這樣進入手術房，但護士表示「一般是不行，但因為是議員才特別通融」。隨後有醫院人員解釋，因手術已到一個段落，才讓他們進去，惟鍾男認為「都在手術室內，我們看不到，當然隨便怎麼說」。

對此，王威元澄清，指當時正探視一名病情突然惡化的病患，經院方通知，才由護士帶往與醫生討論病情，強調事前不知道地點是準備室，又稱「假如我真的硬闖手術室，打斷手術過程，造成其他病患危險，我一輩子都會受良心譴責！」

另該院副院長王祖琪表示，鍾男的父親當時並非手術中，而是在檢查室受檢；因另一病患病情危急，主診醫生才利用檢查空檔，請他們到準備室說明病情，過程中並沒有影響受檢病人的權益。