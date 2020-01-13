疑偽造簽名　屋苑維修資金被物業公司挪用

江蘇南京近日有業主反映，其屋苑超過800萬元（人民幣，下同，約914萬港元）的住宅專項維修資金，被物業公司通過偽造簽名和材料等方式挪用。相關部門日前與業主達成協商，屋苑業委會公章先由所在街道封存，再由業委會聘請第三方審計機構，審計相關問題。有專家指，政府應該牽頭搭建訊息化平台，將需要維修的業主、施工單位等公開透明化，減少違規操作。

涉事屋苑位於南京市棲霞區仙林大學城。有業主去年9月通過該市住房保障和房產局的官方網站，查詢屋苑過去3年的住宅專項維修資金支出情況，發現該筆資金的使用次數多達65次，對比同期其他屋苑較多。其中，該屋苑自2017年的維修支出總額超過800萬元，但大批業主質疑維修施工情況，「羽毛球場就是巴掌大，上面鋪一層塑膠，放一個小網子，就花了100多萬（約114萬港元）」。

據屋苑的維修資金使用紀錄，至少有36項維修工程均由一間名為「江蘇漢皇安裝集團有限公司」承擔，其中僅在2017年12月，該公司就獲批工程款87萬餘元（約99.4萬港元），3年來的總工程費超過350萬元（約399.9萬港元），涉及屋苑內所有樓棟的外牆防水等。而相關資金支取材料中多次出現施工、項目公示時間前後矛盾，甚至有申請材料上的屋苑地址寫錯。

物業公司相關人員指，申請材料上有業委會蓋章，就視為是業委會授權公司辦理資金使用各項手續，聲稱曾安排管家上門處理。不過，有多名業主查詢相關維修項目時，發現單據上的業主簽名均是偽造。據指，南京有多個屋苑的業主亦發現簽名被偽造、維修資金遭挪用等情況。

有專家表示，應急維修工程可直接申請維修資金應急使用，無需涉及業主表決同意，但目前並無明確規定何謂應急工程。他認為專項資金的管理和使用模式有待完善，建議相關政府部門應該牽頭搭建平台，將業主、施工單位、維修資金使用去向等情況及時公開，將整個流程透明化，減少違規操作的空間。