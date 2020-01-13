嬰兒專屬口罩效果成疑　專家籲謹慎選擇

冬季一般屬於流感病毒及霧霾季節，令內地民眾對口罩需求大增。坊間有多款成人及兒童口罩外，近日更出現多款標榜「寶寶專屬」的嬰兒口罩。有專家指，口罩的封閉性和舒適度暫未有官方認可的幼兒標準。若家長堅持為幼兒戴口罩，建議使用即棄款式，以免造成二次污染。

0至1歲幼童使用的口罩大致分為折疊款及立體款設計，價格平均9元至40元人民幣（約10至45港元）一包。除最常見的醫用口罩，另有部分主打「能完美適用於寶寶臉型，不會因為胖瘦而影響貼合度」的款式，惟口罩真正覆蓋的只有幼兒口鼻位置，貼合度不足；另有口罩設計單獨配置濾芯和出氣口，但功效大同小異。

有家長表示，為7個月大孩子網購口鼻間留有空隙的折疊款口罩，收到後發現部分位置的材料過硬，且佩戴時口罩會往上移，邊緣較硬的地方會戳到孩子眼睛。家長認為該款口罩不適合嬰兒使用，且會令呼吸受阻，「家裡的孩子不願意戴，可能是感覺比較悶，所以直接扔了」。

首都兒科研究所感染管理處處長張寶元指，口罩貼合度和透氣程度都有相應標準，雖然有不同種類及功能，包括加入活性炭、靜電等有助更好的除菌除塵和消毒作用，但若口罩貼合度不足，戴了等於無戴。而日常生活或霧霾天空氣中多是塵性顆粒，微生物、過敏源粒子均吸附在微塵顆粒上，幼兒佩戴普通醫用口罩已有足夠防護性。