涉武夷山國家公園紅線內施工　農夫山泉受查

農夫山泉（福建武夷山）飲用水有限公司，日前因違規擅自開挖便道毀壞林木，被福建武夷山市森林公安立案查處。有民眾反映，事後仍有大型機械進入林區連夜施工，且施工路線與環評要求嚴重不符，破壞了武夷山的生態。武夷山國家公園管理局回應指，會就事件作出調查。

前年6月，武夷山市環保局審批同意了該公司年產100萬噸飲用天然水生產線建設項目的環評建議和結論，惟未涉及該項目會否影響生態。上周六（11日），有民眾透露該項目取水口的設置實際上位於掛牌國家4A級的旅遊景區，武夷山大安源生態旅遊景區的範圍內，批評項目直接影響到景區的生態用水；又指自去年6月以來，不斷有工人將大型施工機械駛進景區，期間對林地造成毀壞。

舉報市民坦言，施工對自然環境生態的毀壞是無可挽回，當地生態環境已受到了不可逆轉的破壞，「那些原始植被、那些森林中河道旁豐富的苔蘚、草木、灌木、喬木等已被破壞，原本棲息在此的禽類、獸類沒了蹤影」。

對此，武夷山市政府上周三（8日）已表示，經武夷山市林業局實地調查核實，確實發現有關項目涉嫌違規擅自開挖便道毀壞林木行為，已由森林公安立案查處。武夷山國家公園管理局局長林雅秋周日（12日）則表示，暫未發現項目在紅線範圍內施工，會再派人去調查。至於施工隊伍方面，日前已被該局勸退。

公開資料顯示，武夷山國家公園是中國首批10個開展國家公園體制試點區域之一，對於保護武夷山獨有的生物多樣性及自然地理和人文資源具有極為重要的意義。