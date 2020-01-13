台灣大選：韓國瑜復工見記者　不打算角逐國民黨主席

在大選落敗的台灣高雄市長韓國瑜復工，他周一（13日）回到高雄市政府首日上班並召開記者會，指沒有計劃參選國民黨主席，希望支持者選後回歸理性。面對未來的罷韓危機，韓國瑜稱尊重民主及民眾的公民權，強調全力改善市政，對政治操作不便評論。

韓國瑜於早上8時半離開寓所，前往市府上班，一早已有支持者在外等候獻花。他在10時舉行記者會，15分鐘內一一回答記者提問。對於在市長任內請假參加大選一事，韓國瑜向市民致歉，希望社會在選後回歸理性平靜。眼前最重要的是，農曆新年即將到來，希望市民快快樂樂過年，市府團隊會全力維持治安，平穩物價及保持環境乾淨，讓市民過個平安快樂的新年。

韓國瑜上周六（11日）宣布敗選後，取消國際記者會，事後有人拍到他與競選團隊吃火鍋，韓國瑜被指向久候多時的中外記者「放鴿子」。韓國瑜承認曾與團隊吃火鍋，他指當晚支持者情緒接近失控，希望他們回復平靜，加上已在台上說明敗選心情和講話，所以才取消記者會。他又指，競選團隊十分辛苦，當日沒有時間吃午餐，於是就帶他們去吃，並沒有特別想法。