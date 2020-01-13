省委前書記秦光榮貪腐細節曝光　老家建逾萬呎大院

中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台近日推出一套反貪腐紀錄片，首集披露雲南省委前書記秦光榮貪腐案細節，指他生活貪圖享受，愛慕虛榮，不但在北京通州擁有逾1.2萬呎的別墅，更在老家湖南永州修建主體建築逾1.6萬呎的「秦家大院」，採用飛簷翹角設計，氣派奢華。

秦光榮是監察體制改革後第一個投案的前省部級一把手，當河北省政協前副主席艾文禮案於前年12月開庭審理時，秦光榮唯一兒子秦嶺於1個月前涉嫌嚴重違紀違法受查。秦光榮在片段中表示，兒子接受調查及黨紀國法處分，令他感到痛苦。他害怕罪行會東窗事發，感到緊張及糾結，最後決定主動投案。

秦光榮承認：「上樑不正下樑歪，下樑不正倒下來，所以家裏面接連出了大問題，老伴收取紅包禮金數額都很大，兒子也是違紀違法膽大妄為，經濟上出了問題。」他亦稱，入黨多年沒有用黨章黨規來檢視自己，已忘了初心及失了本心，愧對於黨、愧對於心。

秦光榮出身農家，平步青雲成為主政一方的正省部級幹部，但他從未停止收受紅包禮金，不但在過時過節收取，更在出國訪問時收補貼錢。從湖南到雲南，秦光榮身邊環伺着一群商人老闆，形成一個為經濟利益而相互勾結的政商圈子。

四川省成都市人民檢察院去年11月已對秦光榮涉嫌受賄提起公訴，秦嶺亦因涉嫌受賄、貪污而被提起公訴。