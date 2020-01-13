肢解女鄰居繞道鄰座公寓運屍　疑兇闖民宅燒炭亡

台北市萬華區日前發生恐怖肢解案，一名馬來西亞女華僑於上周一（6日）失蹤，事隔5日後尋回遺體，四肢及下體慘遭斬下。警方相信，疑兇作案後把屍塊放進2個紙箱中，然後從住所頂樓特意繞到另一幢大廈，再到基隆山區棄屍，事後將手機、電單車棄置在新北市，增加警方追查難度。疑兇逃亡多日後，闖入基隆一住宅燒炭自殺身亡，遺體於周日（12日）才由外遊回家的屋主發現。

警方表示，45歲疑犯林國平與26歲鄧姓女死者，租住同一公寓4樓的套房，兩人房間對門相望。林國平犯案後十分冷靜及狡猾，面對警方的盤問沒有露出破綻，直至警方翻查現場附近的閉路電視片段，發現林國平在另一幢公寓大門出現，並抱着紙箱離去，才驚覺與殺人疑兇擦身而過，立即把失蹤人口案改為殺人案調查，但林國平已不知所終。

初步調查相信，林國平疑求愛不遂動殺機，他殺害鄧女後肢解為5大塊，猶如古代的人彘酷刑。林國平把屍塊裝入紙箱，於上周二（7日）分兩次運屍，他由公寓頂樓攀爬過水塔、圍牆，翻到後方另一幢公寓的頂樓再運下樓，第二次也是如法炮製。探員在天台的雜物及水塔頂，發現踐踏痕迹，兩幢公寓處相連的鐵閘曾被人開啟。

林國平運屍後返回住處，再將沾血衣物、兇器等物件裝入膠袋，由租住的公寓離去，之後更盜領死者帳戶逾萬元新台幣存款。警方於周日下午公布林國平的樣貌緝兇，但不到6小時後接報有人在基隆七堵一所公寓頂樓輕生，現場發現一具面部熏黑的男屍，其後證實是林國平。台北地檢署表示，由於林國平已死亡，檢方將依法不起訴。

住所變凶宅的屋主指，開門時發現有人反鎖在內，成功打開後發現屋內傳有一陣怪味，驚見一名陌生人倒地。有附近住客指，上周六上午11時許出門，與一名身穿羽絨外套的男子擦身而過，事後聽鄰居指當天下午沒有熱水洗澡，上天台查看時發現有人扯斷管線，地上遺有羽絨外套和手機，手機內有一封遺書，後來才知道曾遇上林國平。