述職會變酒宴飲16萬人民幣茅台　深圳國企董事長免職

茅台酒在宴會廳一間隱蔽的房間倒好之後再上桌。

農曆新年前夕，廣東深圳市紀委監委暗訪組發現，有國企把年終述職會變成奢華酒宴，80多名出席人士一晚喝掉20瓶茅台酒，總值16萬元人民幣（約18萬港元）。為了進一步加強節日期間的作風建設及糾治四風，市紀委監委介入調查，涉事國企董事長周一（13日）被免職。

事發於本月4日，深圳市光明區建設發展集團有限公司在一家五星酒店舉行年終述職會，安排11桌每桌5000元人民幣（約5600港元）的中式套餐，當中不乏高級菜餚。為了避人耳目，所有白酒都在宴會廳一間隱蔽的房間倒好之後再上桌，當晚所用的白酒為市價約8000元人民幣（約9000港元）的1.3升裝茅台酒。

此外，主辦方為出席人士安排住宿，訂了58間大床房、26間雙人房及5間高級套房。暗訪組亦發現，光明建發集團在酒店的各種活動費用，並非直接支付，而是由一家旅行社代為支付，避過檢查及審計的麻煩。市紀委監委指光明建發集團既違反中央八項規定精神，還違反財務制度，在糾治四風高壓態勢之下仍不收斂、不收手、不知止，影響極壞。